ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Бойцы группировок войск "Запад" и "Южная" в августе освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) восемь населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В течение августа подразделениями группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Колодези, Среднее Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенные пункты Александро-Калиново, Щербиновка, Александро-Шультино, Катериновка, Клебан-Бык и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Таким образом, всего из-под оккупации в зоне ответственности группировок войск "Южная" и "Запад" освобождено восемь населенных пунктов", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко добавил, что в августе на некоторых участках в Луганской Народной Республике "отмечается существенный рост активизации боевых". "Положительные прогнозы оправдались: оккупированная часть ЛНР сократилась до 0,3%. Напомню, что в июле она составляла около 0,5%. По динамике и положению войск, можно делать положительный прогноз и на этот месяц. Наши войска сохраняют за собой инициативу, а противник в большей степени безуспешно занимается стабилизацией ситуации", - отметил военный эксперт.

Он напомнил, что, согласно данным Минобороны РФ, российские силы освободили 99,7% территории ЛНР, осталось отбить у ВСУ менее 60 кв. км.