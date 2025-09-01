Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за лето потеряли почти 54 тыс. солдат и наемников

Военный эксперт отметил, что бойцы группировок "Север", "Южная" и "Запад" освободили 31 населенный пункт

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях на рубежах Луганской Народной Республики в июне-августе убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили почти 54 тысячи человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО за летнюю компанию в зоне ответственности ЛНР. Потери противника за летнюю кампанию составили в июне 16 745, июле 19 845, в августе - 17 005. Всего порядка 53 595 украинских боевиков и наемников. Наибольшее количество живой силы противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко сообщил, что за лето бойцы РФ также уничтожили 63 танка, 770 орудий полевой артиллерии, 412 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 838 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 2,7 тыс. различных боевых машин противника.

Военный эксперт добавил: за упомянутый период бойцы группировок "Север", "Южная" и "Запад" освободили 31 населенный пункт.