Военный эксперт отметил, что больше всего противник пострадал от действий бойцов из Западной группировки войск

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, в боях на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили 17 тыс. человек. Больше всего враг пострадал от действий бойцов из Западной группировки войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Анализ хода ведения СВО за истекший месяц на рубежах Луганской Народной Республики. <…> Потери противника за отчетный промежуток времени составили порядка 17 005 украинских боевиков и наемников. Наибольшее количество живой силы противника уничтожено в зоне ответственности группировки войск "Запад", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте", проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко добавил, что в августе в боях у ЛНР российская армия также уничтожила 22 танка, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 238 орудий полевой артиллерии, 187 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 310 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 1 тыс. различных боевых машин украинских войск.