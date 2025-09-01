Замминистра обороны России отметил, что руководящий состав министерства уделяет особое внимание развитию инфраструктуры и модернизации вооружения Ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков в День знаний поздравил с началом нового учебного года преподавательский состав и курсантов 161 школы техников Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Это единственное военное учебное заведение, которое готовит высококлассных специалистов для работы с автономными пусковыми установками ракетных комплексов стратегического назначения", - сказал замглавы оборонного ведомства, подчеркнув, что 161 школа техников РВСН занимает особое место в системе военного образования.

Фрадков отметил, что руководящий состав министерства уделяет особое внимание развитию инфраструктуры и модернизации вооружения Ракетных войск стратегического назначения. "Данное направление рассматривается как фундаментальный элемент сдерживания и гарантия национальной безопасности в условиях современных глобальных вызовов", - указал замглавы Минобороны.

Он также пожелал успехов в профессиональной деятельности руководству, преподавателям и курсантам школы.

В расположенной на полигоне Капустин Яр школе техников готовят механиков-водителей, способных управлять подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс" и "Тополь-М".