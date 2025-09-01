Военный эксперт считает, что продвижение армии РФ будет зависеть от того, насколько командование украинских войск "готово идти на необоснованные потери"

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы ведут ожесточенные бои на востоке Константиновки в Донецкой Народной Республике, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сопротивляются. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, <...> говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется", - сказал он в ходе прямого эфира во "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос ТАСС.

Марочко считает, что продвижение армии РФ в Константиновке будет зависеть от того, насколько командование украинских войск "готово идти на необоснованные потери", бросая солдат ВСУ в бои на данный участок фронта.