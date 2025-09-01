По словам военного эксперта, у сил РФ также "неплохие перспективы" в районе села Петровское Кременского округа

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Продвижение российской армии в Кременских лесах на западе Луганской Народной Республики является "очень хорошей динамикой". Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас очень хорошая динамика [продвижения] в Кременских лесах. Если она сохранится, то этот участок вполне возможно освободить в течение этого месяца", - сказал он в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

По его словам, у сил РФ также "неплохие перспективы" в районе села Петровское Кременского округа. В районах населенных пунктов Надия и Новогригоровка (украинское название - Новоегоровка) идут в основном позиционные бои. "Для полного освобождения и выхода на административные границы Луганской Народной Республики, по моему мнению, нужны дополнительные ресурсы, и если они будут выделены - в принципе, за пару недель вполне можно справиться", - считает Марочко.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики. Как заявлял ТАСС Марочко, ВСУ контролируют менее 20% Кременских лесов, поскольку армия РФ продвигается на данном участке и выдавливает противника из западной части ЛНР.