ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в Купянске Харьковской области сложная, власти Украины не заботятся об оставшихся в городе мирных жителях. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"[Гуманитарная] ситуация в Купянске очень плохая: нет электричества, связи, не работают магазины, аптеки. Защита гражданских у вооруженных формирований Украины, мягко говоря, не в приоритетных задачах. Эвакуация населения, по моей информации, последние две недели не проводилась", - сказал он в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

Марочко отметил, что, согласно последним данным, в июле в Купянске находились около 800 мирных жителей.