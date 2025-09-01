Утверждение Генштаба Вооруженных сил Украины вызвало среди жителей страны гнев, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генштаб ВСУ дискредитирует армию, пытаясь оправдать видео с методами работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) тем, что они якобы сняты "Мосфильмом". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что командование украинской армии заявило, что якобы 91% видео с принудительной мобилизацией сотрудниками ТЦК граждан на Украине "сняты на Мосфильме". Однако, отметил собеседник агентства, такое заявление вызвало среди жителей Украины гнев, и многие медийные личности в очередной раз выступили с критикой командования ВСУ и прямо обвинили их во лжи.

"В очередной раз генштаб ВСУ пытается оправдать бесчеловечные методы работы ТЦК и подобными заявлениями лишь дискредитирует армию. Потом они удивляются, почему в ВСУ идет так мало добровольцев", - указал собеседник агентства.