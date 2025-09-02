Бойцам вручили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Добровольцы отряда "Барс-19" группировки войск "Юг", отличившиеся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, награждены медалями и ведомственными знаками отличия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Добровольцам отряда "Барс-19" в составе Южной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач были вручены очередные государственные и ведомственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец" военнослужащим вручил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов. Он поблагодарил добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО и пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач на благо Отечества.

У войны не женское лицо, но среди добровольцев "Барс-19" есть и представительницы прекрасного пола. Фельдшер с позывным Тайга первой из женщин пришла в отряд. "Приняли сразу хорошо, кто-то настороженно немножко, кто-то со смешками, потому что женщина на войне, наверное, это не совсем уместно. А так все хорошо, никаких не было обид. Все хорошо, все боевые товарищи", - говорит она.

Тайга работает на второй линии эвакуации: на первой, то есть на передовой, фельдшеры-мужчины. Она принимает раненых, оказывает необходимую помощь и переправляет их на следующий этап. Женщина уже второй год в зоне боевых действий. "На СВО я пошла сама, потому что я из семьи военных, и это моя страна, меня так учили. Здесь на СВО мой муж, мой сын. Дома меня ждут две дочери", - рассказала Тайга.

В 2021 году в целях подготовки, обучения и содержания резервистов в РФ началось формирование добровольческих отрядов "Барс": военнослужащие запаса по желанию могут подписать контракт на службу в мобилизационном резерве. Аббревиатура "Барс" была введена в военную терминологию офицерами Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ, чтобы подчеркнуть высокую боеготовность и в целом отразить суть предназначения данных формирований. Она расшифровывается как "Боевой армейский резерв страны". Созданная система отбора граждан, комплектования и обеспечения отрядов, их подготовки позволила в короткие сроки усилить соединения и воинские части подготовленными подразделениями с мотивированным личным составом.