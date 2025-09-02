МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки за прошедшие сутки уничтожили 34 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и 40 пунктов управления ими. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Постами воздушного наблюдения и РЭБ уничтожены и подавлены 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления беспилотной авиацией, 7 станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, 6 терминалов спутниковой связи Starlink и 5 полевых складов боеприпасов ВСУ", - сказал он.

Шаров отметил, что ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, бронетранспортер M113, два бронеавтомобиля, 24 автомобиля, гаубицу и две самоходные артиллерийские установки.