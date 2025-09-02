На счету подразделения более 200 уничтоженных дронов противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили кочующие минометные расчеты, боевые бронемашины и живую силу противника в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад"

уничтожили кочующие минометные расчеты, боевые бронированные машины западного производства и живую силу подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на счету подразделения более 200 уничтоженных тяжелых вражеских дронов. По информации Минобороны, бойцы за последние несколько дней нанесли несколько точных ударов по технике, блиндажам и опорным пунктам противника.