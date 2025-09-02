Сделанный руками любимой талисман олицетворяет его позывной, рассказал военнослужащий

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Номер расчета по воздушному прикрытию Панда показал олицетворяющий его позывной талисман, который сделала своими руками и подарила военнослужащему его любимая девушка. Соответствующее видео предоставило ТАСС Минобороны России.

"Это мой талисман, подарила мне девушка. Сувенир, [который сделала] любимая девушка, которая ждет меня. Она сделала его самостоятельно и прислала, и вот он со мной везде и всегда", - рассказал он о своем талисмане в виде панды.

Также военный объяснил, как получил свой позывной. По его словам, когда он приехал подписать контракт с ВС РФ, на нем была майка с пандами. В связи с этим другие военнослужащие и дали ему такой позывной.

"Победа будет за нами!" - подчеркнул боец.