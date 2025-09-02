В российских силовых структурах добавили, что "нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Наемники "Иностранного легиона" ВСУ, расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) переброшены в Харьковскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении командование ВСУ всеми доступными средствами пытается не допустить продвижения бойцов "Севера" вглубь леса, а также ликвидировать угрозу окружения своих войск в районе Тихого. На направление переброшены наемники "Иностранного легиона". Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал уроженец Испании Хуан Астрай, участвовавший в конфликте на стороне ВСУ, наемники из зарубежных стран, которые воюют на Украине, при приеме в "Иностранный легион" не сдают даже анализ крови. Также он отмечал проблемы со снабжением в ВСУ.