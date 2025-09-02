Кимаковский: из Московки в Харьковской области выбили группировку ВСУ

Населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ, подчеркнул советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские войска выбили группировку ВСУ в населенном пункте Московка Харьковской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Населенный пункт Московка освобожден от украинских вооруженных формирований. Наши войска находятся в населенном пункте, о чем свидетельствуют подтверждения с мест от наших бойцов, которые заняли позиции в населенном пункте", - сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. "Никаких серых зон, наши штурмовики "Запада" работают на месте", - подытожил советник.