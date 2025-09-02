В ведомстве, в частности, рассказали, что Мария Цуканова самоотверженно выполняла свой долг двое суток

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Санинструктор 355-го батальона морской пехоты ТОФ Мария Цуканова в ходе боев за корейский порт Сэйсин, попав в плен к японцам, под пытками не выдала им сведений о советском десанте. О подвиге советской санитарки говорится в архивных документах Минобороны РФ, опубликованных в рамках мультимедийного проекта "Японский рейх" пал следом за германским".

В ведомстве рассказали, что 13 августа 1945 года бойцы батальона морской пехоты, в котором служила санинструктор Цуканова, получили приказ: высадиться в корейском порту Сэйсин, захватить его и удерживать до подхода основных сил. Высадка проходила под плотным пулеметным и минометным огнем, еще на подходе к берегу на борту катера появились первые раненые. "Мария быстро оказала им помощь, передала на попечение экипажу и, не теряя времени, последовала за боевыми группами, уже вступившими в бой за плацдарм - узкую полоску холмистой земли у побережья. Вокруг рвались снаряды и мины, строчили автоматы и пулеметы, а берег окутал густой, едкий дым. Двое суток батальон под командованием майора Бараболько вел ожесточенные, неравные бои. И эти двое суток Мария Цуканова, санинструктор, самоотверженно выполняла свой долг. Под обстрелом она перевязывала раненых, выносила их с поля боя, спасая жизни", - добавили там.

Будучи раненной в ногу, Цуканова продолжила спасать солдат. "Потеряв много крови, товарищ Цуканова потеряла сознание, в результате чего попала в руки озверелым японским захватчикам. Японцы, издеваясь над ней, пытались выведать у нее наличие наших сил, но Цуканова им не отвечала. Японские бандиты решили заставить ее заговорить и выкололи ей глаза, но, не добившись от нее никаких сведений, они зверски ее тело изрезали ножами. Наши части в ожесточенной схватке разбили японских бандитов и нашли истерзанное тело геройски погибшей Цукановой М. Н.", - говорится в тексте наградного листа. Указом от 14 сентября 1945 года Цукановой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.