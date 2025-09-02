В Минобороны РФ также рассказали о танковом экипаже трех братьев Михеевых, которые в составе 259-й танковой отдельной бригады принимали участие в Маньчжурской операции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подполковник Герой Советского Союза Петр Шутов, командуя отрядом захвата берега в ходе Курильской десантной операции, несмотря на ранения, лично поднял подразделение в решающую атаку, а получив тяжелое ранение в грудь, до последнего отказывался от эвакуации в госпиталь. Об этом рассказывается в мультимедийном проекте Минобороны РФ "Японский рейх" пал следом за германским".

Там отметили, что 18 августа 1945 года в то время заместитель командира 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии майор Петр Шутов возглавлял отряд захвата берега. Его подразделение, преодолев ожесточенное сопротивление японских войск, высадилось на острове Шумшу в районе мыса Кокутан-Саки и обеспечило плацдарм для высадки основных сил десанта.

"Будучи ранен в руку и ногу, майор лично поднял подразделение в решающую атаку. Ему пришлось столкнуться с 11-м танковым полком под командованием полковника Икеды Суэо. В ходе боя десантники, вооруженные лишь противотанковыми орудиями и гранатами, уничтожили 17 из 18 вражеских танков", - отметили в ведомстве.

В том же бою Шутов был тяжело ранен в грудь. "Не имея возможности двигаться, он передал командование начальнику штаба, но приказал нести себя на носилках вперед, чтобы видеть поле боя. Лишь убедившись в успехе атаки, заместитель командира полка согласился эвакуироваться в госпиталь. Его состояние было критическим, он считал себя обреченным, но его воля и усилия врачей спасли [ему] жизнь", - рассказали в Минобороны.

"Таежный шаман"

За годы Великой Отечественной войны снайпер Семен Номоконов, получивший от немцев прозвище "Таежный шаман", уничтожил свыше 360 солдат вермахта. Летом 1945 года его 221-я стрелковая дивизия была переброшена на Дальний Восток. Во время Маньчжурской наступательной операции старшина, действуя в предгорьях Большого Хингана против частей Квантунской армии, увеличил свой личный счет еще на 15 уничтоженных вражеских солдат и офицеров.

"Тов. Номоконов за время перехода по безводным степям Монгольской Народной Республики и Большому Хингану (Маньчжурия) показал себя выносливым, дисциплинированным и исполнительным. Во время совершения этого марша непосредственно руководил снайперской группой и в бою в районе села Ходатунь 26 сентября 1945 года лично уничтожил 15 японских солдат, а в составе группы - до 70 японских агрессоров. Этим самым он содействовал стойкому отражению атак во много раз превосходящего противника", - говорится в наградном листе на Номоконова, который приказом от 28 сентября 1945 года был удостоен ордена Красной Звезды.

Братья Михеевы

В Минобороны РФ также рассказали о танковом экипаже трех братьев Михеевых - Михаила, Петра и Семена. В составе 259-й танковой отдельной бригады они принимали участие в Маньчжурской операции.

"Главой этой удивительной семьи был ветеран Первой мировой Дмитрий Федорович Михеев, воспитавший девятерых сыновей. Именно он заложил в них принципы долга и патриотизма. Его старшие сыновья - Павел, Виктор, Владимир, Федор и Иван - еще до войны стали легендой, создав первый в Красной армии семейный танковый экипаж. Но пока старшие братья героически сражались с фашистами на западных фронтах (двое из них, Иван и Александр, пали смертью храбрых в 1941 году), их младшие братья - Семен, Петр и Михаил - готовились принять от них эстафету", - рассказали в ведомстве.

В августе 1945 года три брата создали второй танковый экипаж Михеевых - на Дальнем Востоке. "В ходе стремительной Маньчжурской операции их танк прошел 600 км по сложнейшей местности, не зная поломок и не отступая перед врагом. Подвиг братьев Михеевых был высоко оценен: Михаил получил орден Красной Звезды, а Петр и Семен - медали "За боевые заслуги". Они не воевали на западе, но они завершили то, что начали старшие - поставили победную точку во Второй мировой войне", - добавили в Минобороны.