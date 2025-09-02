Из документов фондов Центрального архива МО РФ следует, что 16 августа 1945 года командующий Квантунской армией отдал всем войсковым частям приказ о капитуляции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Командование японской Квантунской армии после отдачи приказа о капитуляции 16 августа 1945 года убеждало своих солдат сдаться в плен бойцам Красной армии с помощью сброса листовок с самолетов, следует из документов фондов Центрального архива МО РФ, опубликованных ведомством.

16 августа 1945 года командующий Квантунской армией отдал всем войсковым частям приказ о капитуляции, в котором указывалось: "Всем войсковым частям прекратить военные действия; сдать оружие советским войскам там, где они этого потребуют; строго запрещается вести всякого рода подрывные работы".

"В то же время представители командования Квантунской армии обратились к командованию Советскими войсками на Дальнем Востоке с просьбой позволить японским самолетам беспрепятственно выполнять полеты для сброса листовок своим войскам с приказом о капитуляции: "Я буду посылать самолеты с 10:00 до 16:00 18 августа в районы: Муданьцзян, Яньцзи, Мулин, Хайлар, Ушагоу, Ялу, а также в северной части Кореи в районах Расин и Юки. Цель полетов: выбросить листовки с приказом о капитуляции. Прошу не стрелять по этим самолетам. Самолеты в направлении Хайлар будут двухмоторные, на остальных направлениях - одномоторные", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Уже 19 августа 1945 года в Харбине состоялись переговоры главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Советского Союза Александра Василевского с начальником штаба Квантунской армии генерал-лейтенантом Хата о порядке капитуляции войск и их разоружении. Главнокомандующему Квантунской армией генералу Ямада был передан ультиматум о капитуляции.

С 1 по 31 августа 1945 года войсками Забайкальского фронта было захвачено в плен 54 генерала, свыше 228 тыс. солдат и офицеров Квантунской армии. В то же время ее потери составляли чуть более 8 тыс. человек. Количество трофейной японской техники составляло: около 480 танков и порядка 350 самолетов, значится в донесении начальника штаба Забайкальского фронта.