Советский снайпер за день уничтожил 15 военных Квантунской армии

За годы Великой Отечественной войны Семен Номоконов он уничтожил более 360 немецких солдат и офицеров

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Снайпер 695-го стрелкового полка 221-й стрелковой Мариупольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии старшина Семен Номоконов в ходе Маньчжурской наступательной операции в предгорьях Большого Хингана за сутки уничтожил 15 военнослужащих Квантунской армии. Об этом говорится в архивных документах Минобороны России.

"Товарищ Номоконов за время перехода по безводным степям Монгольской Народной Республики и Большому Хингану (Маньчжурия) показал себя выносливым, дисциплинированным и исполнительным. Во время совершения этого марша непосредственно руководил снайперской группой и в бою в районе села Ходатунь 26 сентября 1945 года лично уничтожил 15 японских солдат, а в составе группы - до 70 японских агрессоров. Этим самым он содействовал стойкому отражению атак во много раз превосходящего противника", - сказано в наградном листе на старшину С. Д. Номоконова, который приказом от 28 сентября 1945 года награжден орденом Красной Звезды.

В архивных документах о Номоконове говорится как об одном из самых результативных снайперов Красной Армии. За годы Великой Отечественной войны он уничтожил более 360 немецких солдат и офицеров. Свое прозвище Таежный шаман боец получил за бесшумные передвижения, хитроумные уловки и необычную маскировку. Он использовал зеркальца, чтобы выманить выстрел, двигал каски на палках, создавая ложные цели, и передвигался по тайге, словно призрак.

Летом 1945 года, после разгрома нацистской Германии, 221-я стрелковая дивизия, в которой служил прославленный снайпер, была переброшена на Дальний Восток для защиты восточных рубежей своей страны. Так Семен Номоконов, уроженец Забайкалья, оказался в знакомых краях, но теперь - с новой боевой задачей. Боевой путь Семена Номоконова, начавшийся в 1941 году, завершился именно на Дальнем Востоке, где он внес свой вклад в победу над последним очагом Второй мировой войны.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.