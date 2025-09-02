Секретарь ДПК Иван Рагуцкий переправил через реку знамя и спас 12 тонущих боевых товарищей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Секретарь дивизионной партийной комиссии (ДПК) 22-й Краснознаменной стрелковой дивизии 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта капитан Иван Рагуцкий, руководя переправой через реку Муданьцзян, переправил штаб дивизии и его боевое знамя, а также спас 12 военнослужащих, тонувших в результате аварии плота. Об этом говорится в архивных документах Минобороны России.

"При форсировании р. Муданьцзян [капитан Рагуцкий] лично руководил переправой в 211-м стрелковом полку, а также переправил штаб дивизии и его боевое знамя, проявляя исключительную находчивость и распорядительность. При переправе через р. Муданьцзян во время аварии плота спас 12 бойцов и офицеров, тонувших в реке", - следует из документов.

Там также говорится о том, что в г. Муданьцзян Рагуцкий принял меры к налаживанию медицинской помощи раненым и охране госпиталя. Согласно документам, секретарь ДПК с первых дней боевых действий находился в передовом отряде 246-го стрелкового полка, с которым прокладывал колонный путь через тайгу и в первых рядах вошел в г. Бамянтунь, откуда до Муданьцзяна шел в авангарде главных сил дивизии.

Наряду с выполнением своих служебных обязанностей по расширению партийных рядов, Рагуцкий принимал участие в боях, показывая личному составу пример мужества и отваги. В боях севернее г. Бамянтунь под огнем противника организовал вынос с поля боя раненых бойцов и офицеров, а также их отправку в дивизионный и армейский госпиталь.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.