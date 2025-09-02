С 1 сентября 1945 года Григорию Филатову было поручено руководство работой радиостанции в городе Мукдене

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудник политотдела 6-й гвардейской танковой армии капитан Григорий Филатов обеспечил охрану и сопровождение последнего китайского императора Пу И из города Тунляо в Читу. Это стало известно из архивных документов Минобороны России.

"Тов. Филатов, находясь в распоряжении политотдела 6-й гвардейской танковой армии, во время боевых действий в войне с Японией выполнял ряд поручений, с которыми блестяще справлялся. Тов. Филатову командующий Забайкальским фронтом маршал Советского Союза тов. Малиновский поручил организовать охрану и сопровождать бывшего императора Маньчжоу-Го Пу И и его свиту из города Тунляо до Читы. Это задание было точно и своевременно выполнено тов. Филатовым", - говорится в архивных документах.

С 1 сентября 1945 года Филатову было поручено руководство работой радиостанции в городе Мукдене. Через радиостанцию ежедневно велись разъяснительная работа с населением и доведение приказов командования.

