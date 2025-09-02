В плен в Сумской области попали 14 человек, заявили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области, 14 попали в плен. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Почти 250 военнослужащих 41-й ОМБр ВСУ пропали без вести в Сумской области, 14 в плену. Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады. Они провели анализ сообщений в тематических группах по поиску пропавших без вести. Но это только те, чьи фамилии засветились в интернете. Реальная цифра намного больше, и это без учета погибших и раненых", - сказал собеседник агентства.

Подразделения 41-й ОМБр были переброшены в село Яблоновка Сумской области весной этого года, где неудачно вели оборонительные действия и, понеся потери, отступили из населенного пункта.