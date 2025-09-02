Над акваторией Черного моря перехватили 10 беспилотников

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 20:00 до 23:00 мск над регионами РФ и Черным морем 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"2 сентября текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над акваторией Черного моря, по 7 БПЛА - над территориями Республики Крым и Ростовской области, 2 БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - сказали там.