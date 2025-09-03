Марочко: бойцы РФ начали бои сразу за два поселения у Шандриголова в ДНР

Речь о Дерилове и Новоселовке, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие начали бои сразу за два поселения у Шандриголова в Донецкой Народной Республике - Дерилово и Новоселовку. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска продолжают развивать успех в районе населенного пункта Шандриголово в ДНР: после уничтожения украинских боевиков ВС РФ продвинулись вдоль реки Нитриус и заняли новые рубежи, которые позволяют начать бои по освобождению Дерилово и Новоселовки", - сказал он.

Марочко уточнил, что бойцы РФ уничтожают вооружение, технику и личный состав ВСУ, находящийся в этом районе.