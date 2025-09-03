Военный эксперт добавил, что командование ВСУ, пытаясь сдержать российские войска, перебросило к населенному пункту часть сил и технических средств из Дроновки

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской армии, продвинувшись вдоль административной границы Луганской Народной Республики, на 500 м вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Червоной Дибровы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных освободительных действий ВС РФ продвинулись вдоль административной границы ЛНР, на 500 м вклинившись в оборону противника юго-западнее населенного пункта Червоная Диброва. Также в данном районе под наш контроль перешло около 2 га леса", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что командование ВСУ, пытаясь сдержать российские войска, перебросило к Червоной Диброве часть сил и технических средств из Дроновки соседней Донецкой Народной Республики. "Однако численный перевес остается за нашими войсками", - подчеркнул Марочко.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики.