Боеготовые подразделения укомплектованы не больше, чем на 47-48%, отметил российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Резервов у украинских войск становится все меньше, а укомплектованность их подразделений находится у критической черты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты [фиксируют], что резервов у ВСУ становится все меньше, а боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - отметил российский лидер.