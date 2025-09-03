Все остальное имеет второстепенное значение, отметил российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие желают того, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Они в подавляющем своем большинстве, я хочу подчеркнуть, в подавляющем своем большинстве, стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как лучше, - конечно, мирным путем, мирными средствами", - сказал президент.

Он отметил, что Россия предлагала мирные инициативы. "Мы их предлагали противной - в прямом и переносном смысле слова - стороне неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации [США]", - заключил он.