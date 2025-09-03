ТАСС: ВСУ могут потерять две бригады в Серебрянском лесничестве

В российских силовых структурах отметили, что это лесничество зачищают бойцы "Запада"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 53-й отдельной механизированной бригады находятся в критическом положении в Серебрянском лесничестве, фиксируются случаи сдачи в плен бойцам ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Боевики 119-й бригады теробороны и 53-й [отдельной механизированной бригады] находятся в критическом положении [в Серебрянском лесничестве]. Отмечается сдача в плен украинских военнослужащих, в основном из бригады теробороны", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Серебрянское лесничество зачищают бойцы "Запада". "Они уверенно сминают остатки бригад ВСУ в самих лесах и оттесняют их в пойму реки Северский Донец, откуда практически нет выхода: либо сдаться, либо сгнить в болотах", - добавили в силовых структурах.