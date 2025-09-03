Ефрейтор Клоцкий спас самоходку, сбив три атаковавших ее FPV-дрона

Действия военнослужащего позволили уничтожить опорный пункт ВСУ, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор Сергей Клоцкий сбил из стрелкового оружия три FPV-дрона, атаковавших самоходную гаубицу "Мста-С". Спасение орудия позволило помочь артиллерийским огнем пехоте и уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Находясь на огневой позиции самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С", ефрейтор Клоцкий увидел в небе приближение роя вражеских FPV-дронов. Сергей открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и уничтожил три беспилотных аппарата противника. Самообладание и грамотные действия гвардии ефрейтора Клоцкого позволили предотвратить потери среди личного состава и артиллерийского вооружения", - сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря действиям ефрейтора была сохранена боеспособность самоходной гаубицы, что позволило выполнить задачу по уничтожению опорного пункта противника, около 10 военнослужащих ВСУ и улучшить положение российской пехоты на линии боевого соприкосновения.

Также в ведомстве рассказали о гвардии старшине Рафике Хакимове, который командует расчетом гаубицы Д-30.

"Получив от командира батареи приказ уничтожить вражеский автотранспорт, доставлявший боеприпасы и живую силу противника на позиции ВСУ, старшина Хакимов своевременно произвел необходимые расчеты и открыл огонь по противнику. Благодаря слаженным действиям расчета под руководством старшины Хакимова, точным попаданиям и грамотному расходу боеприпасов, противнику был нанесен значительный урон: вражеские пикапы с личным составом были уничтожены до совершения очередного подвоза боекомплекта и ротации на позициях ВСУ", - отметили в Минобороны.