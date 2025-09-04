Есть потери со стороны украинцев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Колумбийские наемники в районе Садков Сумской области по ошибке вступили в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й ОДШБр ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны украинцев", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее ТАСС силовики, на сумском направлении боевой потенциал двух бригад и двух полков ВСУ, в том числе 80-й ОДШБр, практически сведен на нет, несмотря на регулярные награждения командного состава. Там уточнили, что поспешное доукомплектование за счет механизированных частей и пограничников ни к чему хорошему не привело, только посеяло между ними раздор и увеличило потери.