Это наносит серьезный ущерб экосистеме, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали бить по прифронтовым поселениям Луганской Народной Республики дронами с зажигательной смесью, чтобы уничтожать антидроновые капроновые сети российской армии, что становится причиной роста крупных пожаров. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на ряде прифронтовых участков ЛНР российские бойцы фиксируют новые тактические приемы ВСУ по нанесению ударов коптерами.

"Для преодоления наших антидроновых капроновых сетей боевики начали использовать комбинированные удары. Вначале прилетает коптер с зажигательной смесью и сбрасывает боеприпас, а следом идут уже FPV-беспилотники, которые наносят основной удар. Подобная тактика малоэффективна, поскольку дает время укрыться нашим бойцам, но это приводит к большим пожарам, в результате чего наносится серьезный ущерб экосистеме", - сказал Марочко.