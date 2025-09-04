Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что там находятся крупнейшие судостроительные предприятия южной части России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины приступили к минированию жилых домов на Карантинном острове в Херсоне, готовясь к наступлению российских подразделений, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наши военные нанесли удар по автодорожному мосту, который соединяет центральную часть Херсона с [Карантинным] островом, и таким образом нарушили в большой степени логистику ВСУ. <...> Но что сделали вэсэушники? Они взяли и начали минировать дома в микрорайоне этом - там более 30 тыс. жителей проживали, - очевидно, опасаясь или готовя ловушки для наших военных, когда мы этот остров тоже освободим", - сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что на Карантинном острове находятся крупнейшие судостроительные предприятия южной части России, которые украинские подразделения используют как склады боеприпасов.

"И, как это ни варварски звучит, с территории Карантинного острова производятся обстрелы других микрорайонов Херсона, но преподносится это так, что русские бомбят мирных. Такая изуверская практика", - добавил губернатор.

3 августа власти подконтрольного Киеву города Херсона объявили эвакуацию с острова, указав, что на нем нарушено газоснабжение. Однако Сальдо пояснил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, "где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики, откуда из дворов школ стреляют по левобережью кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы".

