МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и живую силу противника в ней, сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку доставки своих военнослужащих на передний край с целью предотвращения наступления наших войск. Но благодаря смелым и уверенным действиям операторов ударных дронов Южной группировки войск БМП противника была уничтожена", - сказано в сообщении. Расчеты применяли беспилотники на оптоволокне.

Также в Минобороны рассказали о действиях бойцов 10-й бригады специального назначения на краматорско-дружковском направлении.

"Операторами беспилотных летательных аппаратов была обнаружена попытка противника провести ротацию живой силы на переднем крае обороны. Для воспрещения действий подразделений ВСУ расчеты применили систему сброса боеприпасов, тем самым уничтожив пехоту противника. В результате точного попадания ротация подразделений ВСУ была сорвана, противник потерял до пяти человек живой силы", - рассказали в ведомстве.