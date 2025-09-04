По словам Владимира Егорова, нехватка людей и огромные потери привели к тому, что украинские власти мобилизуют всех, кого удается поймать

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Большие потери среди личного состава украинских войск привели к снятию ограничений на места для захоронений на кладбищах. Об этом на видео, предоставленном Минобороны РФ, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Егоров.

"Очень много погибших людей. У кладбищ есть ограничения, но уже ограничения сняли и людей дальше хоронят, хоронят и хоронят", - отметил пленный.

По словам Егорова, нехватка людей и огромные потери привели к тому, что украинские власти мобилизуют всех, кого удается поймать, в том числе наркоманов и людей с алкогольной зависимостью.

В Минобороны отметили, что Егоров попал в плен к военнослужащим группировки "Север" и в данный момент находится в безопасности. По словам самого пленного, российские военные проявили к нему достойное отношение.