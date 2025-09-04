Сальдо: ВС РФ сохраняют контроль над островами в дельте Днепра

Необходимо не давать возможности противнику наносить ущерб левобережью, отметил губернатор Владимир Сальдо

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ сохраняют контроль над островами в дельте Днепра в Херсонской области, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наша задача - не давать возможности противнику наносить ущерб левобережью. И одновременно практически все острова, которых большое множество в устье Днепра, нашими военными контролируются", - сказал Сальдо.

