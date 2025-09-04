Воздушный ретранслятор на 80% состоит из компонентов отечественного производства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Ветер" представило новейший FPV-дрон "Ветер-Х" с воздушный ретранслятор, предназначенный для выполнения задач на дистанциях от 30 км, в рамках ВЭФ. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"FPV-дрон "Ветер-Х" уже применяется в СВО. В совокупности с воздушным ретранслятором аппарат позволяет выполнять задачи на дистанциях от 30 км. В рамках ВЭФ новейший аппарат показывается впервые. В отличии от других образцов у этого FPV-дрона есть возможность параллельного использования двух каналов связи - радио+оптика. Кроме того, у новой модели увеличена рама для стабильного полета с грузом в любых погодных условиях", - сообщили в конструкторском бюро.

В КБ "Ветер" отметили, что для аппарата используется собственная разработка комплекса управления устойчивой связи. "В комплексе с НСУ "Питон V3" и воздушным ретранслятором - комплекс управления связи КБ "Ветер" - доступно переключение каналов в полете. Продолжительность полета с полезной нагрузкой - от 25 минут, дальность полета - от 23 км. Время работы в воздухе с двумя АКБ составляет от 50 минут", - уточнили на предприятии.

По словам официального представителя КБ, воздушный ретранслятор на 80% состоит из компонентов отечественного производства.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.