Военные Центральной группы ВС РФ ликвидировали до 440 солдат противника

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 180 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 220, "Южная" - до 220, "Центр" - до 440, на направлении "Востока" - свыше 240, "Днепра" - свыше 70 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка Нацгвардии в районах населенных пунктов Чернацкое, Алексеевка, Юнаковка, Храповщина, Кондратовка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей и 5 артиллерийских орудий, в том числе 3 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Васюковка, Червоное, Миньковка, Северск, Бересток, Переездное, Марково, Федоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Грузское, Сухой Яр, Анновка, Димитров, Родинское, Красноармейск (украинское название - Покровск) и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области. Противник потерял 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли 11 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.