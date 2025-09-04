ВС РФ поразили инфраструктуру для транспортировки грузов ВСУ

Российские военные также атаковали склады вооружения, пункты управления и места сборки БПЛА противника

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также складам вооружения, пунктам управления и местам сборки БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах", - указали в ведомстве.