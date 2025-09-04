Операторы БПЛА Южной группировки провели массированный ночной налет на позиции ВСУ

В Минобороны отметили, что предварительная разведка позволила выявить несколько маршрутов, используемых противником для доставки грузов и личного состава к передовым позициям

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск провели массированный ночной налет на позиции украинских подразделений и уничтожили пять автомобилей ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА Южной группировки войск, обеспечивая поддержку наступающих подразделений, провели массированный ночной налет на позиции противника, в ходе которого уничтожили пять автотранспортных средств ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предварительная разведка позволила выявить несколько маршрутов, используемых противником для доставки грузов и личного состава к передовым позициям.

В Минобороны также сообщили об уничтожении силами подразделений Южной группировки двух бронемашин ВСУ. "В ходе ведения воздушной разведки в ближнем тылу противника операторы БПЛА Южной группировки войск обнаружили и точными попаданиями ударных беспилотников уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ - "Новатор" и "Козак", - рассказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что контроль воздушного пространства над позициями противника является одной из ключевых задач операторов БПЛА, поскольку это затрудняет логистику и делает затруднительным доставку боеприпасов и личного состава к передовым позициям.