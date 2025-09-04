По словам пленного, военным ВСУ сказали, что их будут сменять каждые две недели, однако ротация не производилась

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ предоставило военнослужащему отпуск по случаю смерти супруги на 3 дня вместо положенных по закону 15. Об этом рассказал сам военнослужащий Михаил Булык, взятый в плен бойцами группировки войск "Запад", на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Позвонили мне родители и сказали, что у меня жена умерла. Меня отпустили домой на три дня. По справедливости, они должны дать мне 15 суток", - сказал он.

По словам пленного, он быстро прошел медкомиссию, несмотря на проблемы с физическим здоровьем, и то, что он стоит на учете в психоневрологическом учреждении по причине сомнамбулизма. Его мобилизовали и отправили в учебный центр. Булык рассказал, что в центре были люди, негодные к военной службе: например, у одного новобранца не видел правый глаз, ему сказали, что это не проблема и при стрельбе пусть прицеливается левым. Практических занятий в учебном центре, по словам пленного, почти не проводилось, в основном подготовка сводилась к сборке и разборке автоматов, даже стрельбе обучали в помещении.

В учебном центре его и застало известие о смерти супруги. С похорон он не вернулся, однако его нашли и отправили на фронт - сразу на передовую. В подразделении 60-й отдельной механизированной бригады, куда попал Булык, на позициях было 10 человек, среди которых были раненые. Были и такие, о местонахождении которых военным подразделения было неизвестно: они отсутствовали по 3-4 месяца.

По словам пленного, военным ВСУ сказали, что их будут сменять каждые две недели, однако ротация не производилась. Командования как такового не было: Булык сказал, что своего командира он никогда не видел. Он считает, что военное руководство кидает бойцов на заведомо смертельно опасные позиции, потому что они никому не нужны, при этом за отказ идти на передовую их называют "предателями родины".

Булык считает, что ему повезло, что он попал в плен. "Я хоть жив, а так я, может быть, уже бы и помер", - сказал он. Военный ВСУ надеется на обмен пленными и изменения в ситуации на Украине. Российские военнослужащие предоставили ему возможность передать привет родным и сообщить, что он находится в безопасности.