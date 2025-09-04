Кимаковский: ВС РФ усилят давление на Великомихайловку

Там остаются испаноговорящие наемники из состава 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области позволяет российским войскам усилить огневое давление на Великомихайловку. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в населенном пункте частично остаются испаноговорящие наемники.

"После освобождения группировкой войск "Восток" Новоселовки наши парни усиливают давление на противника в Великомихайловке, где остаются испаноговорящие наемники из состава 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.