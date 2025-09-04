По словам основателя украинского центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразили два наземных роботехнических комплекса противника следует из видео, предоставленного Минобороны РФ.

Ранее журнал Forbes отметил, что благодаря работе российских БПЛА Украина сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации.

По словам основателя украинского центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. По ее словам, подразделение эффективно работает по операторам украинских дронов и ВСУ не могут проводить разведку.

В свою очередь издание "Страна" со ссылкой на украинского военного писало, что работа "Рубикона" стала одной из причин серьезного ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении.