МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области.

На кадрах видно, как военнослужащие поднимают российский флаг в населенном пункте.

Ранее в ведомстве сообщили, что военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоселовка. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения бригады прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт. Расчеты артиллерии нанесли огневой удар, вытеснив противника за пределы села, а операторы ударных БПЛА наносили удары по украинским националистам, укрывающимся в лесополосах.