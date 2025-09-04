Операторы БПЛА Южной группировки уничтожили технику ВСУ на северском направлении

В Минобороны РФ отметили, что подразделения также успешно наносят точечные удары по военной инфраструктуре, что способствует уверенному продвижению штурмовых отрядов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Южная" обнаружили и уничтожили два квадроцикла противника на северском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжая охоту за техникой противника в прифронтовой полосе, операторами БПЛА 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки были обнаружены и уничтожены два квадроцикла ВСУ на cеверском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки также успешно наносят точечные удары по военной инфраструктуре, что способствует уверенному продвижению штурмовых отрядов.