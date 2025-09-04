В Оренбургской ракетной армии к 60-летнему юбилею откроют музей истории объединения

Как отметили в Минобороны России, значительная часть экспозиции рассказывает об истории совершенствования стратегического вооружения ракетчиков Оренбуржья

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Оренбургские ракетчики открывают музей истории своего объединения в честь 60-й годовщины со дня его образования. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экспозиция музея рассказывает о становлении и развитии Ракетных войск стратегического назначения, соединений и воинских частей Оренбургской ракетной армии. В число представленных экспонатов вошли предметы быта и вооружения солдат советской армии, архивные фотографии и документы времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, значительная часть экспозиции рассказывает об истории совершенствования стратегического вооружения ракетчиков Оренбуржья. Там уточнили, что макеты ракетных комплексов шахтного и мобильного базирования дают возможность посетителям проследить эволюцию развития отечественной ракетной техники.

Сама же история объединения отражена в исторических формулярах, книгах и документах, связанных с образованием ракетных соединений. "Посетители смогут узнать о том, что Оренбургский отдельный ракетный корпус, предшественник нынешнего ракетного объединения, был сформирован 5 сентября 1965 года", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны проинформировали, что иная часть экспозиции посвящена современному периоду истории, в том числе и ветеранскому движению Оренбуржья. Также там представлены трофейные образцы вооружения и обмундирования, переданные в музей участниками СВО.

"Музей истории Оренбургского объединения создавался при активном участии ветеранов РВСН, в том числе - командующих ракетной армией в разные годы, Оренбургского народного музея защитников Отечества имени М. Г. Черняева, военно-патриотического поискового клуба "Патриот", а также центра ветеранского военно-патриотического движения "Содружество", - добавили в МО РФ.