Боец Фадеев сбил два ударных дрона противника и спас САУ

Гвардии младший лейтенант уничтожил оба беспилотника точным огнем из стрелкового оружия, отметили в Минобороны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Гвардии младший лейтенант ВС России Александр Фадеев отразил атаку двух ударных беспилотников противника и спас самоходную артиллерийскую установку во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Находясь в пункте управления батареи, Александр осуществлял координацию действий расчета. В ходе выполнения задачи наблюдатель поста <…> доложил о приближении к пункту управления двух ударных беспилотных летательных аппаратов. Проявив смелость и решительность, Александр Фадеев покинул пункт управления и, пока артиллерийская установка занимала огневую позицию, уничтожил оба беспилотника точным огнем из стрелкового оружия", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о рядовом Иване Соколове, который в ходе выполнения боевых задач уничтожил воздушным тараном тяжелый гексакоптер "Баба-яга".

"В ходе ведения воздушной разведки рядовой Соколов обнаружил тяжелый вражеский дрон типа "Баба-яга", направлявшийся в сторону позиций российских мотострелков. Иван незамедлительно доложил командиру по радиосвязи и <…> оперативно вывел свой разведывательный дрон на перехват вражеского БПЛА. Точно сориентировавшись по траектории, Иван направил свой БПЛА на таран. В результате столкновения тяжелый дрон противника был уничтожен в воздухе", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что благодаря грамотным и своевременным действиям рядового Соколова удалось предотвратить удар по позициям российских подразделений.