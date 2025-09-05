Система изделия оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя, заявили в НПО "Кайсант"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты создали противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК) ближнего действия для защиты низколетящих беспилотников и вертолетов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО "Кайсант".

"ППЗРК ближнего действия нацелено на защиту от низколетящих беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, обеспечивая эффективное противодействие актуальным угрозам. Изделие оснащено специальной связью "Гермес". Система оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя, что делает ППЗРК незаменимым инструментом в арсенале современных вооруженных сил", - заявили в организации.

Изделие будет впервые показано на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде (6-7 сентября). "Комплекс оснащен системой наведения на основе машинного зрения. Интеграция современных технологий и оптимизированные характеристики делают этот комплекс одним из самых передовых решений в области противодействия беспилотным летательным аппаратам", - рассказали в НПО "Кайсант".

Масса ППЗРК составляет 1,2 кг. "Дальность захвата цели - 500 м. Снаряжаемый заряд - ВОГ-25", - уточнили в организации.