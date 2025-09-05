Цели были поразили точным залпом 220-мм реактивных снарядов на расстоянии более 25 км

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Западной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации пехоты ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз расчеты РСЗО "Ураган" 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на одном из направлений в зоне проведения СВО уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что цели были поражены точным залпом 220-мм реактивных снарядов на расстоянии более 25 км.