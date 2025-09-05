Марочко: ВС РФ двигаются сразу в двух направлениях от Новоселовки

Населенный пункт может стать "своеобразным плацдармом", позволяющим армии РФ продвигаться и освобождать поселения ДНР и Запорожской области, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российская армия, освободив 4 сентября Новоселовку в Днепропетровской области, начала продвигаться в направлении сразу двух населенных пунктов - Лесного и Великомихайловки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Следующий после Новоселовки крупный населенный пункт - Великомихайловка, по направлению которой движутся наши войска, также они продвигаются в направлении Лесного, который находится севернее от Новоселовки", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом Новоселовка может стать "своеобразным плацдармом", позволяющим армии РФ продвигаться и освобождать поселения сразу двух регионов - ДНР и Запорожской области.

Ранее военный эксперт сообщал ТАСС, что освобождение российской армией Новоселовки позволяет формировать буферную зону у Донецкой Народной Республики, а также начать бои за освобождение поселений Запорожской области.