Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям противника

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ Северной группировки войск уничтожил пехоту ВСУ в лесистой местности в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по докладам авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен, а экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и успешно вернулся на площадку вылета.