Группировка "Днепр" уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Российские бойцы также поразили боевую бронированную машину противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины и опорный пункт с личным составом противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил ББМ противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован ударными FPV-дронами", - сообщили в ведомстве.

Российские операторы БПЛА также уничтожили опорный пункт ВСУ в подвале разрушенного здания. "В результате поражения FPV-дронами вход в опорный пункт был завален и загорелся. В результате чего, по данным разведки, не менее пяти украинских националистов были ликвидированы", - отметили в Минобороны.